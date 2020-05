Lazio, Raul Moro incanta su Instagram VIDEO

Il gioiellino della Lazio Primavera dimostra tutto il suo talento con il pallone su Instagram: tanti numeri in attesa del campionato

Come la Serie A, anche il campionato Primavera è in attesa di conoscere il proprio futuro. I giocatori della Lazio in questo periodo si sono allenati a casa.

Uno dei talenti della squadra di Menichini è lo spagnolo Raul Moro che pare non abbia perso la confidenza con il pallone: Su Instagram ha pubblicato delle Stories in cui si destreggia con il pallone e sfoggia le sue abilità. A breve ci potrebbero essere importanti notizie per il campionato e il giovane attaccante potrebbe essere un’arma in più per i biancocelesti.