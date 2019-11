Lazio, Raul Moro ha già dimostrato le proprie qualità: manca solo il transfer

Raul Moro ha già messo in mostra le proprie qualità, ora si attende solamente il transfer

La Lazio sta scoprendo pian piano le qualità di Raul Moro. Il giovane spagnolo è giunto dalle giovanili del Barcellona per 8 milioni di euro. Una cifra davvero molto elevata per un giovane di questa età visto che il calciatore della Primavera è del 2002. Un investimento per il futuro, questo è certo, però il momentaneo problema è legato al trasfer dello spagnolo. Finchè quest’ultimo non arriverà, il ragazzo di Abrera non potrà essere chiamato in causa neanche nelle partite delle giovanili.