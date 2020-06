Lazio, Raùl Moro: «Continuiamo a prepararci!» FOTO

Raùl Moro, gioiellino della Lazio Primavera, continua la preparazione con la prima squadra in vista della ripresa del campionato

Raùl Moro sembra aver convinto Simone Inzaghi ed anche questa settimana si è allenato con la prima squadra in vista della ripresa del campionato.

Per il giovane potrebbe essere una grande opportunità, ma al momento mantiene i piedi ben saldi per terra e continua a prepararsi, come mostra su Instagram. Chissà che questa sia l’occasione per vedere lo spagnolo in pianta stabile insieme a Correa e Immobile, intanto lui lavora per scendere in campo a Bergamo.