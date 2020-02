Lazio, Ranieri: «Non sta andando oltre le aspettative, vince qualcosa ogni anno»

Lazio, le parole del tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri in merito al percorso dei biancocelesti

La Lazio non è una sorpresa. Così per lo meno la pensa Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, in merito a quanto stanno facendo i biancocelesti in campionato. Ecco le parole dall’intervista a il Corriere dello Sport.

«Se la Lazio può durare? Sarebbe simpatico, non dite però che sta andando oltre le aspettative visto che anno dopo anno vince sempre qualcosa, ha una squadra forte, un presidente competente e un ottimo ds. Ovviamente, anche un allenatore che svolge un grande lavoro».