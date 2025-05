Lazio, Rambaudi su Tchaouna: «Gli ho visto fare delle giocate importanti ma non basta. Devi essere predisposto per giocare a Roma»

Lazio, Rambaudi dice la sua su Tchaouna: ecco il pensiero dell’ex giocatore biancoceleste sull’attaccante ex Verona

L’attaccante giunto dal Verona non ha convinto sin dal suo arrivo nella capitale. La Lazio ha dato grande fiducia al giovane centravanti che, con tutta probabilità , sarà confermato nella prossima stagione. Su di lui si è soffermato l’ex attaccante Roberto Rambaudi il quale si è espresso ai microfoni di Radiosei. Ecco che cos’ha detto:

«Tchaouna? Io ho dei seri dubbi. A livello tecnico l’ho visto fare delle giocate importanti ma questo non basta. Devi essere caratterialmente e umanamente portato e predisposto per giocare a Roma, in una piazza importante. Continuità di rendimento, applicazione, approccio e mentalità vengono col tempo. Non puoi trovare tutto questo subito se il gruppo è nuovo. Baroni, se ha motivato Pedro e lo ha fatto ritornare il campione che era, credo possa portare tutti a crescere dal punto di vista mentale.»

