Roberto Rambaudi, ex Lazio, si è espresso sul momento in casa biancoceleste

Roberto Rambaudi, ex giocatore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della situazione in casa capitolina. Ecco ciò che ha detto.

PARLA RAMBAUDI – «La sfuriata di Inzaghi? La Lazio ha già dimostrato pregi e difetti, il tecnico ha fatto bene ad intervenire. La concentrazione non deve mai venir meno, perché quello che vediamo la domenica è la diretta conseguenza di ciò che viene prodotto in allenamento durante la settimana. Inzaghi ha paura e tanta voglia di non sbagliare più certe partite, Simone sa che questa squadra non deve abbassare mai il livello di concentrazione, anche se fa parte dei limiti strutturali che ha questa rosa. Non lo fanno apposta, è una loro mancanza. Questa tensione è positiva. Il Sassuolo ha qualità in avanti, Boga ha grande talento e può spaccare le partite. Sarà una bella sfida, entrambe le squadre propongono calcio e sono portate ad attaccare. Necessaria però, la fame e la voglia di vincere il match».