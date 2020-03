Lazio, Rambaudi: «Se si ricomincia, i biancocelesti vinceranno lo scudetto»

L’ex attaccante biancoceleste ha parlato della possibilità da parte della squadra di Inzaghi per poter ottenere il titolo

L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha bloccato l’Italia e con lei la maggior parte delle strutture che la sorreggono: lo sport infatti ha subito grandi cambiamenti. La Serie A ad esempio è per il momento sospesa ed è a rischio il ritorno sul campo per terminare la stagione. Ma se si dovesse riprendere secondo Roberto Rambaudi la Lazio ha tutte le carte in regola per vincere lo scudetto. Ecco le parole dell’ex biancoceleste al Corriere della Sera:

«Servirà una breve preparazione prima di ripartire ma si dovrà lavorare anche sul singolo giocatore. Prima però pensiamo alla salute che è la cosa più importante. Per ripartire bene bisognerà ritrovare le giuste motivazioni, saranno quelle a fare la differenza. Il momento che la Lazio stava vivendo prima dello stop non svanirà, ne sono certo. La Lazio conosce le proprie potenzialità, sa di essere forte e merita lo scudetto più di Juventus e Inter».