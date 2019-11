Roberto Rambaudi ha parlato di Milan-Lazio

Roberto Rambaudi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare della sfida tra Milan e Lazio.

PARLA RAMBAUDI – «Delle ultime tre partite quella di ieri a Milano è stata la meno bella esteticamente, ma ieri è andata oltre i propri difetti. Ha vinto nuovamente nella parte finale di partita, buon segno. E’ stato importante anche il cambio Caicedo-Cataldi, il Milan ha perso dei riferimenti e la Lazio ha fatto male. La Lazio ha fatto bene con dei giocatori sopra la media quando stanno accesi con la testa. Luis Alberto è una spanna sopra gli altri, mentre Correa continua a dimostrare di esserci sempre. Milinkovic si sta mettendo a disposizione della squadra, quando fanno la differenza gli altri lui ci mette fisico e disponibilità. Non ho mai avuto dubbi sul fatto che la Lazio fosse superiore al Milan, nei 13-14 primi giocatori ce ne sono poche come lei. La speranza è che in queste ultime settimane la Lazio sia davvero maturata, ma se pensiamo che fino alla fine della stagione la Lazio sarà sempre questa saremmo dei presuntuosi. I suoi difetti torneranno a fermala, ma va detto che dal punto di vista del gioco e della qualità è quasi al top. Ora cancellare e pensare alla prossima, serve vittoria con il Lecce».