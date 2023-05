Lazio, Radu si congeda e saluta: «Il legame con questa maglia non finirà mai»

Radu, il giocatore biancoceleste al termine della partita contro la Cremonese ha voluto salutare i tifosi con un discorso molto toccante

La Lazio vince contro la Cremonese, ma saluta un pilastro del club capitolino ovvero Radu, il quale lascia la squadra dopo quindici anni di militanza. Il giocatore al termine della partita ha voluto dedicare un pensiero ai tifosi, ecco le sue parole

LEGAME CON QUESTA MAGLIA – Sono tanto emozionato. Purtroppo sono arrivato alla fine. In campo ho sempre avuto la vostra anima, quella del tifoso laziale. Con questa maglia ho vissuto la mia vita da calciatore. La Lazio è una famiglia e questo campo per me è casa. Vi ringrazio, non mi sono mai sentito solo: nella vittoria e nella sconfitta. Sono certo che il mio attaccamento alla Lazio non finirà mai. Ringrazio il presidente e la società che mi hanno permesso di realizzare il mio sogno: dare l’addio al calcio con questa maglia. Ringrazio tutti i compagni di squadra, gli staff tecnici di questi anni. Quando ho vestito la maglia biancoceleste, l’ho fatto con tutto il cuore e la passione. Ora so cosa significa essere uno di voi