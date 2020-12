Lazio, Radu scalza Inzaghi e Mihajlovic: è nella top 10 di presenze in Europa

Con l’esordio in Champions, Radu è diventato il decimo giocatore della Lazio più presente in Europa

Contro il Brugge sono bastati 45′ a Stefan Radu per diventare uno dei dieci giocatori più presenti in competizioni europee della storia della Lazio. Il difensore romeno finora aveva collezionato soltanto presenze in Europa League. Al momento sono 44 i gettoni collezionati, con quello di ieri sera ha scalzato dalla classifica proprio l’attuale tecnico Simone Inzaghi e un altro veterano, Sinisa Mihajlovic. Della rosa attuale, solo Senad Lulic ha fatto meglio (56), mentre in vetta c’è Paolo Negro, con 64.