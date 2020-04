Lazio, Radu è il leader silenzioso ma anche lui scalpita per riniziare

Lazio, Stefan Radu è il senatore più longevo tra i biancocelesti e vuole ripartire per raggiungere un importante record

Dodici anni in biancoceleste, per un calciatore una vita soprattutto in questi tempi. Stefan Radu è il vero senatore della Lazio. Lui che questa estate sembrava ad un passo dall’addio ma che alla fine ha chiesti scusa, tutto per amore di un’unica maglia.

Come riporta il Corriere dello Sport il difensore ha ripreso in mano la squadra: leader silenzioso in campo ma giocatore dal grande carisma. Anche lui vole ripartire: con 372 presenze è al quarto posto nella classifica all time e ad un passo da Paolo Negro.