Lazio, Stefan Radu e Senad Lulic sono rispettivamente al primo e al secondo posto nella classifica delle bandiere della Serie A

Si dice che nel calcio moderno le bandiere non esistono più e invece ci sono come sempre eccezioni che confermano la regola. Ci sono molti giocatori della Serie A che hanno deciso di legarsi indissolubilmente ad un club per tutta la carriera.

Come riporta Lazio Page nella classifica delle bandiere dell’attuale Serie A (numero di partite tra i giocatori che non hanno mai cambiato maglia) nelle prime due posizioni ci sono due biancocelesti: Radu (300) e Lulic (266).

Di seguito la classifica completa:

300 Radu LAZ

266 Lulic LAZ

258 Insigne NAP

245 Callejon NAP

226 Mertens NAP

196 Berardi SAS

179 Magnanelli SAS

173 Koulibaly NAP

166 Donnarumma MIL

162 Dzeko ROM