Lazio, Rabiot: «Biancocelesti da scudetto? Ci spinge a dare il massimo»

Lazio, le parole del bianconero Adrien Rabiot sulla corsa scudetto insieme ai biancocelesti ai microfoni di Sky Sport

Le prestazioni della Lazio stanno alimentando questa Serie A e la corsa per lo scudetto non è solo più una questione fra Inter e Juventus. In merito a questo il bianconero Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Sky Sport e ha detto:

«Penso che sia Inter che Lazio possano vincere (lo Scudetto, ndr). È un bene. Più squadre forti ci sono, più il campionato è di livello. Questo ci spinge a dare il massimo e a essere costanti e regolari. Per noi, e per il campionato italiano, è una bella cosa dover affrontare squadre come Inter e Lazio, insieme ad altre che giocano bene come l’Atalanta o la Roma.»