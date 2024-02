Lazio, monta la rabbia dei tifosi! Striscioni contro Lotito fuori da Formello: «Reietto, Sarri il tuo schiavetto» – FOTO

Lazio, monta la rabbia dei tifosi il giorno dopo la sconfitta subita in casa dell’Atalanta: striscioni di protesta a Formello

Grande la rabbia del popolo laziale dopo la sconfitta di Bergamo, in una gara in cui la squadra non è praticamente mai scesa in campo, se non negli ultimi minuti di gioco.

Questi i due striscioni apparsi nella notte a #Formello: pic.twitter.com/8XuDFjEU1p — LazioSpace (@LazioSpace) February 5, 2024

E ciò si riflette anche negli striscioni apparsi nella notte fuori da Formello, con attacchi verso il presidente Lotito per l’ultimo mercato e anche verso Sarri, che una parte della tifoseria preferirebbe veder andare via.