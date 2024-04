Lazio, quindici anni fa ci lasciava Maurilio Prini: il ricordo del club diramato sui canali ufficiali. Era il 29 aprile 2009

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio ricorda Maurilio Prini, scomparso 15 anni fa, il 29 aprile 2009.

IL RICORDO DEL CLUB– «Nato il 17 agosto 1932 a Sieci di Pontassieve, nella provincia di Firenze, Maurilio Prini. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili della squadra locale, il classe ’32 passò nella stagione 1950/51 all’Empoli, società con la quale esordì e gioco per due stagioni in Serie C. In seguito, Prini passò alla Fiorentina fino al 1958, anno nel quale il calciatore toscano giunse in biancoceleste.

L’attaccante classe ’32 si rivelò immediatamente decisivo: il 24 settembre del 1958, infatti, nella finale di Coppa Italia disputata contro la Fiorentina, Prini siglò il gol dell’ex al 30’ regalando alla Lazio il primo trofeo della sua storia. L’esterno concluse la sua avventura in biancoceleste con 69 presenze e 7 reti in biancoceleste.

Prini è deceduto a Firenze il 29 aprile 2009».