Lazio, quattro punti persi dalla squadra di Tudor per quel motivo: il dato che spaventa. Gli ultimi aggiornamenti

Fin qui la Lazio sotto al comando di Tudord ha maturato cinque vittorie, due pareggi e una sconfitta. I tre risultati “negativi” sono accomunati tutti da palle alte e gol subiti di testa. Il derby con la Roma è stato deciso da un colpo di testa di Gianluca Mancini, mentre nei due pareggi con Monza e Inter a decidere sono stati i colpi di testa di Djuric e Dumfries, entrambi nei minuti finali che sono costati quattro punti alla Lazio.

Un peccato per i biancocelesti, perché avrebbero potuto sperare e rilanciarsi in Champions League. Come riporta Tuttomercatoweb.com, sulle otto gare giocate in Serie A con Tudor in panchina, la Lazio ha subito solamente cinque gol e sono tutti nati da colpi di testa.