Lazio, quattro anni fa il debutto di Milinkovic in biancoceleste: il ricordo del club – FOTO

Quattro anni fa Sergej Milinkovic-Savic debuttava con la maglia della Lazio: il ricordo del club sui propri profili social

Milinkovic / Con una post pubblicato sui propri profili social, la Lazio ha deciso di ricordare l’esordio di Milinkovic-Savic con l’aquila sul petto, avvenuto il 18 agosto di quattro anni fa. Il ‘Sergente’ arrivato dal Genk, e dopo esser stato praticamente ad un passo dall’approdo alla FIorentina, indossava per la prima volta la maglia con l’aquila sul petto nella vittoria per 1-0 contro il Bayer Leverkusen nella gara d’andata valida per il preliminare di Champions League. Sotto il post Instagram della Lazio, è arrivato il commento del centrocampista serbo, un cuore azzurro: