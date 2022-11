Lazio quarta in classifica anche per pali e traverse: i dettagli

La Lazio al termine della prima fase del campionato oltre ad essere quarta in classifica generale lo è anche per conto di pali e traverse

Ieri sera la sconfitta a Torino contro la Juventus, ha chiuso la prima parte del campionato della Lazio chiudendola al quarto posto in classifica, a pari merito con l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra di Sarri però è in quarta posizione anche per conto di pali e traverse.

I biancocelesti infatti, hanno collezionato ben 7 legni come Inter, Milan e Udinese, al primo posto c’è la Roma di Jose Mourinho con ben 12. A seguire la classifica completa:

Roma 12

Napoli e Verona 8

Lazio, Udinese, Milan e Inter 7

Sampdoria 6

Atalanta e Bologna 5

Cremonese, Fiorentina, Monza ed Empoli 4

Juventus, Torino e Lecce 3

Salernitana, Sassuolo 2

Spezia 2