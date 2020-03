Lazio, la quarantena non ferma i biancocelesti: allenamenti di gruppo in video chiamata e risate

Lazio, la quarantena non mette al tappeto i biancocelesti che stanno facendo di tutto per fare gruppo ancora di più

Non sono giorni facili per l’Italia stretta nella morsa del coronavirus. Non è facile stare in casa soprattutto per gli sportivi abituati ogni giorno ad allenarsi. Tuttavia queste sono le regole e allora anche i biancocelesti si adeguano e cercano ancor di più di fare gruppo.

Come riporta il Corriere dello Sport i giocatori della Lazio trascorrono le loro giornate in casa allenandosi ma anche scherzando con sessioni di allenamento di gruppo e video chiamate. Soprattutto la squadra si è unita attorno a Luis Alberto e Correa che sono a rimasti a Roma con i loro affetti lontani.