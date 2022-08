Lazio, quante proteste con gli arbitri: già 8 le ammonizioni

In due sole giornate la Lazio ha già collezionato 8 ammonizioni, di cui 4 per proteste: filtra un certo nervosismo

Le prime due giornate di campionato hanno evidenziato un problema in casa Lazio e non certo a livello tecnico o tattico. Come riferisce Repubblica, i biancocelesti appaiono molto nervosi nei confronti degli arbitri.

Sono già 8 le ammonizioni ricevute di cui 4 per proteste: due Immobile, una Sarri e una Milinkovic nel convulso finale di Torino. Un atteggiamento completamente diverso da quello degli anni scorsi dove gli animi nei confronti dei direttori di gara erano più sereni. L’incontro di oggi alle 16:30 a Formello con gli arbitri, voluto fortemente dall’AIA per tutte le squadre, arriva al momento giusto per chiarire un aspetto che sta diventando complicato da gestire.