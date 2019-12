Lazio, quando l’attaco funziona e arrivano tanti gol

Lazio, tutto l’attacco biancoceleste è presente nella Top 10 di palloni toccati in area secondo Stats Calcio

Immobile, Caicedo, Correa: tutti e tre macinano chilometri e creano occasioni offensive. Le loro giocare possono arrivare da un gioco costruito dalle retrovie oppure in ripartenza. I tre sono comunque sempre molto presenti in area di rigore. Secondo i numeri di Stats Calcio, i tre biancocelesti sono presenti nella Top 10 di giocatori con minimo 8 presenze in Serie A che hanno il maggior numero di palloni toccati nell’area di rigore avversaria. King Ciro, capocannoniere attuale del campionato è al quarto posto con 5.64 palloni toccati; El Tucu in sesta posizione con 5.48 e il Panterone al deciamo con punteggio di 4.97. I primi tre posti sono occupati da Llorente, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Ci sono anche Muriel, Caputo, Dzeko e Higuain. Sta di fatto che solo l’attacco della Lazio è presente al completo in questa particolare classifica, prova del fatto che quello biancoceleste è il secondo migliore attacco della Serie A.

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER —> QUI