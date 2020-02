Lazio, quando il gioco crea la musica giusta: il flamenco biancoceleste VIDEO

Lazio, si gioca a ritmo di flamenco: dal profilo ufficiale del club un video con le prodezze dei biancocelesti contro il Parma

Quando la musica è nel sangue, la si riversa anche in campo mentre si gioca: tutto questo è stata la Lazio contro il Parma nell’ultimo match di campionato vinto per 1-0. Da Luis Alberto a Jony, per passare a Patric e arrivare a Lazzari: i ragazzi di Inzaghi suonano a ritmo di flamenco quando toccano la palla da gioco. Ecco il video pubblicato sul profilo Instagram del club che mostra tutto lo spettacolo del gioco biancoceleste: