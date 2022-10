Lazio qualificata al prossimo turno di Europa League se...tutte le combinazioni

Con la vittoria contro il Midtjylland la Lazio ha messo una seria ipoteca sul passaggio del turno ma non è ancora fatta aritmeticamente

La Lazio ieri sera ha fatto il suo dovere battendo il Midtjylland e mettendo in discesa la qualificazione al prossimo turno di Europa League. Per passare come primi del girone basterà vincere in Olanda contro il Feyenoord (già battuto all’andata 4-2) ma anche un pareggio potrebbe bastare.

Ricordiamo che secondo il regolamento dell’Europa League soltanto la prima classificata di ogni girone accede direttamente alla fase successiva della competizione. La seconda del gruppo si giocherà l’accesso agli ottavi di finale attraverso uno spareggio contro le terze classificate dei gironi di Champions League; infine la terza classificata sarà ‘retrocessa’ in Conference League, ma anche lì sarà chiamata ad affrontare uno spareggio, contro le seconde classificate della fase a gironi. Ecco quindi tutte le combinazioni: