Lazio Qatar, piccola variazione per l’amichevole di domani: le ultime

Piccola variazione per l’amichevole di domani pomeriggio tra Lazio e Qatar: ecco di cosa si tratta

Domani la Lazio scenderà in campo per la seconda ed ultima amichevole del suo ritiro tedesco. I biancocelesti affronteranno la nazionale del Qatar con una piccola variazione di programma.

La partita non si disputerà più a Grodig, ma in un piccolo stadio di Salisburgo, ancora da ufficializzare. Tutto sarà a porte chiuse come era stato annunciato l’incontro con il Genoa. Poi gli organizzatori hanno venduto i biglietti ai tifosi locali, alla fine si sono contate circa 200 persone presenti sugli spalti. Il match sarà trasmesso da Dazn.