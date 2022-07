Lazio Qatar, cancellata la figuraccia ma Sarri vuole di più: il retroscena

La Lazio cancella la figuraccia contro il Genoa ed è protagonista di una buona prova contro il Qatar

Sarri, nell’orazione post-rifinitura di ieri mattina, aveva indottrinato tutti con un messaggio poco chic, ma persuasivo: «Basta figure di m***a». Si riferiva ovviamente alla figuraccia col Genoa, cancellata con la partita quantomeno espressiva firmata contro il Qatar a Salisburgo.

Più continua nel palleggio, più ruggente, elastica per movimenti orizzontali e verticali, sincronizzata negli incroci dei ruoli, la Lazio ha strappato applausi, è stata anche più leggera nelle gambe e nella testa. Il tecnico biancoceleste ha borbottato solo per il risultato a reti bianche (0-0), per il palo colpito da Ciro su rigore e per altre tre occasioni. Lo riporta Il Corriere dello Sport.

Il Corriere della Sera aggiunge che il tecnico continuava a dire ai suoi ragazzi in campo: «Siamo lenti», «giochiamo in avanti», con ripetute indicazioni di andare in verticale e ai terzini di spingere. La squadra, come detto, per il momento di benzina ne ha ancora poca, stesso discorso per la lucidità, anche se la sensazione è che la strigliata post-Genoa sia servita almeno per vedere un atteggiamento migliore.