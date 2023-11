Lazio, il punto dall’infermeria: Sarri spera in due recuperi per il derby

La Lazio si prepara per il derby, domani prenderà parte la rifinitura prima della Roma e Maurizio Sarri confida in due super recuperi

Le lancette non smettono di scorrere ed il conto alla rovescia verso il derby della Capitale è praticamente esaurito. Come reso noto dalla Lazio tramite un comunicato ufficiale da Formello, la squadra biancoceleste si è allenata oggi pomeriggio in previsione del già menzionato match contro la Roma.

Domani è invece in programma la rifinitura e poi sarà effettivamente tutto pronto per la stracittadina. Lo sa bene Maurizio Sarri, che confida in due recuperi (il primo più difficile del secondo) per affrontare Mourinho. Il primo potrebbe essere legato al nome di Mattia Zaccagni, uscito dolorante con il Feyenoord. Il secondo invece, come riportato da TMW, dovrebbe ruotare intorno alla figura di Marusic, le cui condizioni sono ancora da valutare. Decisive le prossime ore.