Lazio, Provedel sorpassa Pulici: il portiere entra nella storia. Con lo Spezia ha collezionato il 18esimo clean sheet della stagione

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana il portiere della Lazio, Ivan Provedel, ha raggiunto un nuovo record, contro lo Spezia, infatti, ha collezionato il 18esimo clean sheet della stagione.

Già con il Monza aveva sorpassato Felice Pulici, ma ora Provedel si è preso la vetta. Con lui in porta i biancocelesti sono riusciti a eguagliare la Lazio del 2006/07 dove tra i pali si alternavano Peruzzi Berni e Ballotta, che riuscì a non subire gol in 18 sfide. Così l’estremo difensore entra a tutti gli effetti nella storia capitolina.