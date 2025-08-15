Lazio, che ballottaggio per Sarri: solo uno dei due sarà titolare!

In casa Lazio prende quota un super ballottaggio per Maurizio Sarri, ma solo uno dei due sarà titolare, di chi si tratta

Domani sera, la Lazio disputerà l’ultimo test del pre-campionato contro l’Atromitos, che avrà anche il compito di chiarire la questione del portiere titolare. Con l’inizio della Serie A alle porte, Maurizio Sarri non ha ancora preso una decisione definitiva. Nel corso dell’estate, il tecnico ha alternato i due portieri con un piano preciso: contro il Burnley, è stato Provedel a scendere in campo dal primo minuto, mentre nella sfida di domani sera, a Rieti, toccherà a Christos Mandas, con Provedel pronto a subentrare a partita in corso. Sebbene entrambi abbiano avuto la loro occasione, la situazione è destinata a risolversi presto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il duello tra i due portieri è molto combattuto, ma Provedel sembra essere in vantaggio. Questo non è solo dovuto alla sua esperienza, ma anche a una serie di qualità che Sarri considera determinanti, come la sua abilità nel costruire il gioco dal basso, una caratteristica imprescindibile per il tipo di calcio che il tecnico vuole imporre. Per Sarri, non sarà tanto la bravura tra i pali a fare la differenza, quanto la leadership e la sintonia con il resto della difesa.

Tuttavia, la scelta finale avrà implicazioni ben oltre il campo. Se dovesse essere confermato Provedel come titolare, la Lazio ha già fatto sapere che Mandas non rimarrà a lungo in panchina. Il portiere greco è un elemento di valore sia tecnico che economico, e se dovesse giocare poco, già a gennaio si potrebbe cercare una sistemazione per lui. Come confermato anche da Sarri e dal ds Fabiani, il Wolverhampton è uno dei club che segue con interesse Mandas. La decisione finale quindi, oltre a stabilire le gerarchie in porta, influenzerà anche le strategie di mercato per il futuro.