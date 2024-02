Lazio, Provedel una garanzia per i biancocelesti: il dato che non lascia dubbi. I dettagli

Provedel ha pagato caro l’errore commesso col Bologna subendo il gol di El Azzouzi che ha riacceso le speranze dei rossoblù uscito vincitore dal match contro la Lazio all’Olimpico. È uno degli argomenti più discussi della settimana, insieme alle decisioni arbitrali di Maresca.

Un abbaglio per il portiere biancoceleste che però non cancella quanto fatto finora e i dati, come riporta il Corriere dello Sport, confermano quanto sia una garanzia. In tema di passaggi, per precisione è il primo italiano con l’81,2% e è secondo in Serie A a Sommer dell’Inter. Considerando invece, quelli riusciti è quinto a quota 580 e davanti a sé ha il nerazzurro a 621, Maignan a 618, Martinez a 596 e Terracciano 580.