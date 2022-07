Calciomercato Lazio, si lavora ancora per Provedel: lo Spezia cerca il sostituto

Calciomercato Lazio, si lavora ancora per Provedel: lo Spezia non apre alla cessione senza un sostituto. La situazione

La lista delle priorità della Lazio non è stata spuntata in ogni sua voce. Resta infatti ancora un buco in porta: come ricorda Il Tempo, la società punta forte su Provedel (con cui ha già un accordo di 5 anni a 1,3 milioni di euro), ma lo Spezia oppone resistenza.

I liguri, per lasciarlo partire, vogliono prima trovare il sostituto ma il passaggio di Falcone al Lecce ha complicato le cose. Non si esclude quindi l’ipotesi Terracciano.