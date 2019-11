Lazio, Proto: «Stasera dobbiamo vincere. Se ci crediamo, andremo lontano»

Lazio, le parole del portiere biancoceleste Silvio Proto per la partita contro il Cluj ai microfoni di Lazio Style Radio

A meno di un’ora dal fischio d’inizio del match tra Lazio e Cluj, ha parlato il portiere biancoceleste Silvio Proto che oggi partirà titolare. Ecco le sue parole ai microfoni di Lazio Style Radio:

«Stasera dobbiamo fare una grande partita per prendere i tre punti e dobbiamo fare di tutto per vincere. Quando giochiamo con una certa squadra, abbiamo più possibilità di vincere e magari alcune volte non è successo ma se ci crediamo, possiamo andare lontano.»

