Lazio, proseguono i test atletici a Formello: il post social del club – FOTO

Proseguono i test atletici in casa Lazio in vista della ripresa degli allenamenti: ecco il post social del club biancoceleste

Oggi la Lazio si è ritrovata a Formello per test fisici ed atletici, che proseguiranno nella giornata di domani. Tutto il gruppo biancoceleste ha svolto nuove “visite mediche” per essere pronti per la ripresa degli allenamenti fissata per venerdì.

Intanto il club ha postato su Twitter alcuni scatti della giornata odierna dove si vedono i giocatori impegnati in esercitazioni fisiche e atletiche.