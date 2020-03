Lazio, pronto un rinnovo da Top Player per Luis Alberto

C’è l’intesa fra la dirigenza biancoceleste e i manager spagnoli del Mago. Previsti dei bonus per gli assist da realizzare

L’Italia è al momento paralizzata dall’emergenza Coronavirus e il calcio ne ha subito le giuste e dure conseguenze: il brusco stop della Serie A non ha però fermato la pianificazione del futuro da parte della Lazio. Il club infatti sta provvedendo ai vari rinnovi contrattuali e tra questi c’è anche quello di Luis Alberto. Secondo il Corriere dello Sport infatti El Mago sarebbe vicino all’intesa definitiva che per ora sta avvenendo solo per telefono: Igli Tare e i manager spagnoli del giocatore sono in dirittura di arrivo.

La volontà di continuare è comune e si parlerebbe di prolungamento di contratto fino al 2025, con un aumento di ingaggio a 3,5 milioni a stagione a fronte degli 1,8 milioni che riceve ora. Si parla anche di bonus legati agli assist, visto che il numero 10 ne è lo specialista. Ancora da definire i tempi di firma ma l’intesa c’è: Luis Alberto vuole continuare a vestire biancoceleste.