Lazio, pronto il nuovo tampone per immobile: il bomber scalpita

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, vuole rientrare al più presto: oggi verrà sottoposto ad un nuovo tampone

Fermo. Immobile. Ciro attende con ansia l’ultimo tampone. Altre 24 ore per conoscere la sua sorte. Niente Polonia e Bosnia, sabato è stato depennato definitivamente dalla Nazionale, ma il bomber vuole comunque tornare a giocare. Stamattina scade il decimo giorno della sua quarantena domiciliare, la sua vittoria dipenderà dal prossimo test molecolare. I compagni lo hanno effettuato ieri, anche il ds Tare (positivo dal 6 novembre), lo ripeteranno giovedì a due giorni dalla sfida con il Crotone. Toccherà oggi ad Immobile, il risultato di domani sarà fondamentale. Non ne può più, l’attaccante si sente in catene. E’ prigioniero perenne del famoso “gene N”. Così si legge sull’edizione odierna de Il Messaggero.