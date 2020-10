Lazio, pronti gli adeguamenti di Acerbi, Marusic, Luiz Felipe e Strakosha

Lazio, non solo Inzaghi: il presidente Lotito sta lavorando agli adeguamenti contrattuali di Acerbi, Marusic, Luiz Felipe e Strakosha.

Non solo Inzaghi. Dopo Immobile e Luis Alberto, Lotito e Tare (premiato con il Leone d’Oro per lo Sport come miglior direttore sportivo dell’anno) stanno ultimando i rinnovi di giocatori come Acerbi, Marusic, Strakosha e Luiz Felipe. Tutti e quattro sono pronti a siglare nuovi accordi fino al 2025. Con questi rinnovi il monte ingaggi della Lazio dovrebbe sfiorare i 100 milioni di euro. Anche questo è un ulteriore salto di qualità per un club che vuole confermarsi in Champions. Cosi si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.