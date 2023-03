Lazio, promessa della squadra a una delegazione della Curva Nord verso il derby. I giocatori rassicurano i tifosi

Come riferito da Il Messaggero la Lazio ha promesso il massimo impegno ai suoi tifosi in vista del derby con la Roma. Dopo la cocente eliminazione in Conference League i bianconcelesti ce la metteranno tutta per conquistare la stracittadina.

‘Daremo il 110%‘ è stata la parola data a una delegazione della Curva Nord presente a Formello.