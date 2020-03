Lazio, Prohaska: «La Juve domina ma i biancocelesti ci sono»

L’ex giocatore di Inter e Roma, commenta la stagione attuale della Lazio e crede che possa avere delle chance per lo Scudetto

Non appena il campionato di Serie A riprenderà, la Lazio potrà continuare a rincorrere la Juventus ed alimentare il sogno Scudetto.

Quest’oggi, l’ex giocatore di Roma e Inter Prohaska, ha espresso TMW il suo parere sulla ripresa dei campionati e su come i biancocelesti possano giocarsela fino alla fine: «Campionati? Credo che sia molto difficile finirli in tutta Europa. In Austria mancano dieci giornate alla fine e sono convinto che si possa giocare la finale di Coppa nazionale ma non tutte quelle partite. In Italia è ancora più difficile, in più giocare a porte chiuse sarebbe molto triste. Ora c’è da pensare solo alla salute della gente. Credo che potrebbero dare lo scudetto alla Juve, anche se in effetti la squadra di Inzaghi avrebbe le sue chance. In Austria al Lask Linz, in Inghilterra al Liverpool. Non assegnare lo scudetto a nessuno poi potrebbe creare dei problemi per la Champions. Il campionato in Italia è molto interessante. Gli anni passati la Juve aveva sempre dominato, quest’anno c’è anche la Lazio ma pure l’Inter non è tagliata fuori».