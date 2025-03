Lazio, il programma di lavoro verso il Torino: le ultime

Lazio, ad una settimana esatta dalla sfida interna di campionato contro i granata ecco quale sarà il programma di lavoro dei biancocelesti

Una volta archiviata la partita di questa sera dell’Italia contro la Germania, da domani tutti i calciatori compresi quelli biancocelesti, torneranno ad avere la testa e gli occhi sul campionato e la Lazio in particolare dalla sfida con il Torino non può permettersi passi falsi.

Lo sa bene Baroni, il quale secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è a lavoro per preparare al meglio la settimana di allenamenti in vista della gara interna di lunedì prossimo contro la formazione di Vanoli. Il quotidiano romano spiega che a Formello si è svolta la seduta di allenamento ieri nonostante il gruppo ridottissimo per via dei nazionali in giro per il mondo.

Il tecnico deve fare i conti con la situazione anche relativa agli infortuni, con Tavares che è alle prese con un affaticamento muscolare, Castellanos, al secondo stiramento consecutivo, e Ibrahimovic, fermato da una lesione al flessore. Mentre per quanto riguarda Dele Bashiru, il nigeriano sta lavorando per recuperare dal riacutizzarsi dei fastidi alla caviglia.

La squadra ora si concederà ben tre giorni di riposo, per poi riprendere le attività di lavoro mercoledì e concentrarsi cosi totalmente alla sfida contro i granata.