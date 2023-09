Lazio, il progetto di Lotito mozza il fiato: nuovo sponsor, stadio e scudetto. Così il presidente ricerca il salto di qualità

Le parole di Lotito di ieri sono il manifesto del nuovo progetto Lazio. Secondo Il Messaggero l’obiettivo del club biancoceleste è quello di poter riconquistare la Champions per poter salire di livello di anno in anno e poter un giorno lottare anche per lo scudetto. I paletti della Uefa diventeranno sempre più stringenti, questo è il progetto oculato per fare il salto.

Finalmente insieme all’abbattimento dei costi pari a 85 milioni con le uscite, all’utilizo dei prestiti con obbligo di riscatto, all’inevitabile ricorso al player trading, all’increment dei ricavi da botteghino, al principio di un’area scouting – è nata la talent room -, alla valorizzazione del brand con uno sponsor in arrivo. Aspettando lo stadio…