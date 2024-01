Lazio, procede il recupero di Castellanos: l’idea di Sarri è di averlo per quella sfida. Le ultime da Formello

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, procede secondo i piani il recupero di Taty Castellanos, fermo ormai da 2 settimane.

L’attaccante della Lazio ieri si è rivisto in gruppo. Non ha forzato troppo, ma la sua condizione sembra avvicinarlo ad un ritorno in campo. L’obiettivo è quello di essere convocato per la sfida contro il Napoli di domenica 28 gennaio, vista anche l’emergenza in attacco per Sarri. C’è da capire soltanto se dal primo minuto.