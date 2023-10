Lazio, altro che problema fisico: il dato che da ragione a Sarri

Altro che problema fisico, il dato sulla distanza corsa e percorsa in Serie A smentisce i dubbi sulla tenuta atletica della Lazio di Sarri

Dopo le supposizioni e le consequenziali smentite adesso è finalmente arrivata l’ufficialità: il problema della Lazio non è fisico. Il motivo dell’inizio a rilento della squadra allenata da Maurizio Sarri non va infatti ricercato in qualsivoglia problematica di natura atletica, anzi.

Come riportato da Cittaceleste.it, i capitolini sono la squadra ad aver macinato più chilometri in questo inizio di campionato. Il dato sulla distanza media percorsa è chiaro e vede Luis Alberto e compagni al primo posto con 116,108 km a partita. La musica non cambia poi per la distanza media corsa, dove Immobile e i suoi sono sempre al primo posto con 68,340 km a match.