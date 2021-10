La Lazio e il problema difesa: i numeri non mentono

Troppi i goal incassati dalla Lazio nelle prime sette giornate: la tendenza è la stessa dell’ultimo anno di Simone Inzaghi

Se i numeri non sempre dicono tutto, spesso riescono però a dare un importante quadro generale. E i numeri che fotografano l’andamento della difesa della Lazio nelle prime sette giornate di campionato sono abbastanza impietosi.

Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, sono ben 12 le reti incassate dai biancocelesti fino ad ora, uno in meno rispetto alle stesse partite della scorsa stagione con Simone Inzaghi in panchina. Un trend chiaro che quest’anno si scontra anche con l’esigenza di sviluppare la fase difensiva in maniera diversa e secondo i dettami di Sarri. Il tempo dirà se la strada è quella giusta: di certo la classifica, con 11 punti conquistati proprio come un anno fa, segnala già un preoccupante ritardo.