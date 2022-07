Oggi ad Auronzo è in programma l’ultima amichevole per la Lazio, contro il Primorje: ecco le formazioni ufficiali

Oggi ad Auronzo è in programma l’ultima amichevole per la Lazio, contro il Primorje. Maurizio Sarri ha scelto l’undici titolare. In difesa spazio alla coppia formata da Patric e Romagnoli. A centrocampo conferma per Marcos Antonio. Ecco la formazione completa:

Luis Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.