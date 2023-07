Lazio-Primorje, dove seguire l’amichevole in tv e streaming

Lazio-Primorje, domani pomeriggio va in scena la seconda amichevole della squadra di Sarri: ecco dove seguirla

Archiviata la vittoria in amichevole con l’Auronzo, la Lazio domani è pronta ad affrontare il suo secondo test estivo in vista della stagione che sta per iniziare. Il nuovo avversario sarà il Primorje squadra che milita in Slovenia. Il match inizierà alle ore 18, e sarà visibile su su Lazio Style Channel, canale 233 di Sky e su Lazio Style Radio.