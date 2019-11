Lazio, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi, 28 novembre 2019

I principali quotidiani sportivi di oggi si aprono con i risultati ottenuti dalle italiane in Champions League. «Giganti», titola così la prima pagina del Corriere dello Sport dopo la vittoria dell’Inter sullo Sparta Praga. L’edizione romana, invece, è dedicata alle due squadre capitoline che questa sera scenderanno in campo per l’Europa League: «Roma, partita doppia» e «Ecco l’altra Lazio».

Su Tuttosport, invece, è il futuro di Dybala a primeggiare: l’argentino è in scadenza nel 2022, ma Paratici vuole blindarlo.