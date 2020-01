Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 7 gennaio

La rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi: le notizie del 7 gennaio 2020

Ieri sera l’Inter ha vinto al San Paolo per 1-3, riportandosi in vetta insieme alla Juventus che ha vinto contro il Cagliari. Le prime pagine di oggi dedicano ampio spazio al duello a distanza che continua.

La Gazzetta dello Sport apre il quotidiano riportando il confronto tra Lukaku e Cristiano Ronaldo: un bolide a 111 km/h ed una tripletta trascinano le rispettive squadre. Stessa cosa fa il Corriere dello Sport, che definisce i due bomber «Leoni d’inverno». Tuttosport, invece, fa il punto sulla giornata in generale con l’Atalanta schiacciasassi in taglio alto, CR7 e Romelu a contendersi lo spazio centrale, un trafiletto per il Milan di Ibra e le dichiarazioni di Belotti sul fondo.