Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 29 dicembre

La rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi: 29 dicembre 2019

Nella rassegna di domenica molti sono i temi trattati che riconducono tutti verso la sessione di calciomercato che si aprirà fra qualche giorno.

Il Corriere dello Sport infatti piazza in prima pagina «Colpi da scudetto», in riferimento ai possibili assalti che Juventus e Inter proveranno a fare per questo mese di gennaio. Vidal, Paredes, Kulusevski e Darmian fra i piani di Conte mentre i bianconeri seguono Meunier e Haaland. «Spazio a De Rossi nella nuova Roma» è l’altra notizia del giorno: il numero 16 potrebbe tornare nella capitale a patto che non ci sia Pallotta.

TuttoSport invece intitola: «La Juve batte l’NBA» in riferimento al livello salariale del club bianconero che è terzo al mondo, dietro solo a Real Madrid e Barcellona.

Anche La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con l’affare Vidal-Inter: i nerazzurri sarebbero disposti a chiudere la trattativa a 15 milioni.