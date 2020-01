Lazio, le prime pagine dei quotidiani sportivi – 20 gennaio

La rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi di oggi: le notizie del 20 gennaio 2020

I giornali sportivi di oggi, dedicano le prime pagine alla vittoria della Juventus che, approfittando dello stop dell’Inter, scappa in solitaria al primo posto.

La Gazzetta dello Sport apre con Cristiano Ronaldo in primo piano che va in gol da 7 partite di fila e saluta i nerazzurri. In taglio alto Rebic e la vittoria in rimonta del Milan. Tuttosport titola l’edizione di oggi «CR7Bello! E la Juve vola via», dando risalto alla doppietta dell’attaccante bianconero. Di spalla il saluto a Pietro Anastasi ed in basso gli altri risultati della domenica. Anche il Corriere dello sport dedica lo spazio maggiore al marziano di Funchal, che regala la fuga alla sua squadra. In piccolo i risultati di Roma e Milan.