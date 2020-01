Lazio, le prime pagine dei quotidiani – 29 gennaio

La rassegna stampa delle prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, 29 gennaio

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi celebrano il Milan che, battendo il Torino, raggiunge la Juventus in semifinale di Coppa Italia. «Milan cose turche» titola La Gazzetta dello Sport.

Grande fermento anche per l’arrivo dell’ormai ex centrocampista Tottenham in nerazzurro: «Acuto Inter, il debutto di Eriksen alla Scala di Milano» si legge sul taglio centrale del Corriere dello Sport.