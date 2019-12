Lazio, le prime pagine dei quotidiani – 22 dicembre

Le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali di oggi, 22 dicembre 2019: è tutto pronto per la finalissima di Riyad

Riflettori puntati tutti su Juventus-Lazio: la finalissima di Supercoppa italiana si giocherà a Riyad oggi alle 17:45 (ore italiane) e le due squadre si sono preparate al meglio per portare a casa il trofeo. Il Corriere dello Sport infatti parla in prima pagina di «Attrazione finale» e della possibilità di rivincita per i bianconeri dopo la sconfitta in campionato. TuttoSport invece apre riportando le dichiarazioni rilasciate dai mister Inzaghi e Sarri durante le conferenze prima della partita: «Juve mi diverti» dice il tecnico bianconero; «Lazio alla pari» ribadisce il biancoceleste.

Spazio anche alla Serie A: vittoria schiacciante dell’Inter sul Genoa che chiude al fianco della Juventus in classifica: «Conte, natale con la Signora» intitola il Corriere dello Sport.